Februārī naftas piegāde no Krievijas uz Ķīnu jūrā saruka līdz 500 000 barelu dienā salīdzinājumā ar vidēji 1,05 miljoniem barelu dienā iepriekšējos trīs mēnešos, atsaucoties uz Kpler statistiku, ziņo Reuters. Ķīna aizstāj Krievijas naftu ar piegādēm no Brazīlijas un Angolas: pirmā no tām palielināja eksportu uz ĶTR tirgu no 0,91 līdz 1,05 miljoniem barelu dienā, bet otrā gandrīz divkāršojās no 0,67 līdz 1,13 miljoniem barelu dienā.