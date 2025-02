“Daudzi tur zaudējuši kaudzi naudas”. Trampa sponsors apšauba ASV naftinieku vēlmi atgriezties Krievijas tirgū

18. februārī notika ASV un Krievijas delegāciju pirmās sarunas par kara izbeigšanu Ukrainā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Pēc tam viens no tikšanās dalībniekiem, Krievijas tiešo investīciju fonda (RDIF) vadītājs Kirils Dmitrijevs, sacīja, ka sagaida vairāku ASV uzņēmumu atgriešanos jau 2025. gada otrajā ceturksnī, lēšot, ka to zaudējumi no aizbraukšanas pārsniegs 300 miljardus ASV dolāru. Viņš nenosauca konkrētus vārdus, bet uzsvēra bijušos enerģētikas nozares dalībniekus. “Amerikāņu naftas kompānijas Krievijā veica ļoti veiksmīgu uzņēmējdarbību. Mēs uzskatām, ka kādā brīdī tās atgriezīsies, jo kāpēc gan tās gribētu atteikties no tām iespējām, kas tām tika dotas, lai piekļūtu Krievijas dabas resursiem?”, sacīja Dmitrijevs. Vienlaikus viņš piebilda, ka Krievija un ASV vēl nav pieskārušās tēmai par gāzes piegāžu atsākšanu Eiropai, izmantojot izdzīvojušo “Nord Stream” atzaru, un par to sašķidrinātās dabasgāzes projektu likteni, uz kuriem attiecās sankcijas.