Aptauja: 60% Latvijas iedzīvotāju uzskata atmaksāto nodokļu pārmaksu par būtisku ienākumu avotu

Vienlaikus 29% iedzīvotāju to uzskata par "bonusu", bet 11% to vērtē kā daļēji svarīgu ienākumu avotu.

Attiecībā uz summas izlietojumu, 47% respondentu ir norādījuši, ka šo naudu tērē apdomīgi, rūpīgi plānojot tās izmantošanu, 44% atzīmējuši, ka izlietojums ir atkarīgs no situācijas vai summas, bet 9% ir norādījuši, ka tērē to spontāni, ļaujoties tā brīža vajadzībām un vēlmēm.

Vairums aptaujāto jeb 34% šo naudu izmanto ikmēneša maksājumu norēķiniem, kamēr 25% to tērē ikdienas vajadzībām, piemēram, pārtikai un sadzīves precēm. Savukārt 21% izmanto šo naudu, lai atļautos kaut ko īpašu sev vai ģimenei, piemēram, ceļojumu vai luksusa preci. Teju desmitā daļa jeb 9% respondentu šo naudu iegulda iekrājumos un ieguldījumos. Vēl 8% aptaujāto norādījuši, ka to izmanto citos veidos, savukārt 3% aptaujāto to ziedo labdarībai vai citiem mērķiem.