Jaunajiem un aktīvā paplašināšanās procesā esošajiem uzņēmumiem bija nepieciešami tūkstošiem strādnieku un speciālistu. 1950.-60. gados daudzi latvieši pārcēlās no laukiem uz pilsētām un galvaspilsētu, taču ar to bija par maz. Un tad padomju varas pārstāvji organizēja masveida darbaspēka pārcelšanu no citām republikām - pirmām kārtām no Krievijas PSR, kā arī no Ukrainas, Baltkrievijas u.c.​