Pieredzes stāsts: nieru slimība progresē klusiņām

Mareks teic, ka viņa diagnozei pieejamas arī efektīvas zāles, kas maksājot dārgi, bet esot brīnumainas – tiem, kas tās lieto, slimības progresija tiekot apturēta! Taču šos medikamentus valsts neapmaksā un to cena ir vairāki tūkstoši eiro. “Gan Stradiņa slimnīcas Nefroloģijas centrs, gan es pats personīgi esam uzrakstījuši iesniegumu Nacionālajam veselības dienestam (NVD) ar lūgumu segt šo medikamentu izmaksas manai ārstēšanai. Un nupat, šajās dienās, saņēmu pozitīvu atbildi,” viņš priecājas un piebilst, ka papildus nozīmētajai terapijai gada sākumā sācis lietot arī fitoterapiju, ko dara šīs jomas vadoša speciālista uzraudzībā, bet savai ārstējošai ārstei gan par to nestāsta. Mareks kardināli mainījis ēdienkarti, pilnībā atsakoties no maizes, piena produktiem, lieto tikai tītara gaļu, zivis un daudz dažādu dārzeņu. Viņš smej, ka tas nācis par labu arī formas atgūšanai pēc ziemas, jo no janvāra zaudēti gandrīz 10 kilogrami ķermeņa svara. “Vecās drēbes atkal der,” vīrietis joko un piebilst, ka nekādas jaunas fiziskās aktivitātes gan neesot sācis, taču orientēšanās sports viņam joprojām sirdij tuvs. “Ceru, ka tās brīnumzālītes tiešām dara brīnumus un man nebūs vajadzīga dialīze!”