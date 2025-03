Skolēni aicināti pieteikties mācību stipendijām “King’s College School, Latvia”

Akadēmiskās Izcilības stipendijai aicināti pieteikties 9. un 10. klašu skolēni no visas Latvijas, lai jau 2025./2026. mācību gadā uzsāktu mācības “King’s College School, Latvia” 12. klasē (11. klasē pēc Latvijas izglītības sistēmas). Skolēnu atlase notiks vairākās kārtās, kandidātiem veicot testu, izpildot rakstu darbu un piedaloties pārrunās ar skolas pārstāvjiem. Konkursa rezultātā līdz pat četriem skolēniem tiks pilnībā vai daļēji segta iespēja mācīties “King’s College School, Latvia” IBDP programmā. Stipendijas apmērs (50% līdz 100% no gada mācību maksas) atkarīgs no kandidāta akadēmiskajām spējām un iestāšanās pārbaudījumu rezultātiem.