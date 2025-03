Janvārī Rīgā ārvalstu viesu skaits palielinājies par trešdaļu

Straujākais tūristu skaita pieaugums bija no Skandināvijas valstīm, liecina Rīgas tūrisma un investīciju aģentūras (RITA) apkopotā informācija.

Visvairāk Rīgu apmeklējuši lietuvieši - 8911 viesi. Viesi no Igaunijas ierindojās otrajā vietā ar 8745 viesiem, kas ir par 50% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Lielbritānijas ceļotāji ieņem trešo vietu ar 6883 viesiem un 33% pieaugumu. Viesu skaits no Vācijas janvārī bija 4589, sasniedzot 18% pieaugumu, bet no Somijas Rīgā ieradās 3450 viesi, kas ir par 41% vairāk nekā iepriekš.