Rīgas dome pieņem plašus azartspēļu ierobežojumus

Pašvaldības pārstāvji ir atzinuši, ka visas pašlaik zināmās azartspēļu zāles atrodas kādā no teritorijām, kurās būs aizliegts organizēt azartspēles , līdz ar to jaunie saistošie noteikumi paredzēs slēgt visas pašlaik Rīgā esošās azartspēļu zāles.

Atšķirībā no iepriekš noteiktajiem ierobežojumiem, kas aizliedza azartspēļu organizēšanu visā pilsētā, izņemot četru un piecu zvaigžņu viesnīcās, jaunie noteikumi nosaka dažādas vietas un teritorijas Rīgā, kurās azartspēles netiks atļautas.

Noteikumu projektā paredzēts, ka azartspēles nebūs atļauts organizēt pašvaldībai piederošos nekustamajos īpašumos, apkaimju centros, izglītības iestāžu teritorijās un 300 metru attālumā no tām, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās un pasažieru ostās un 500 metru attālumā no tām, 300 metru attālumā no sabiedriskā transporta pieturvietām.