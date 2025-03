Apstiprināti grozījumi elektroenerģijas sadales sistēmas pieslēguma noteikumos

Viņš norāda, ka jau esošais regulējums paredzēja, ka pieslēgumiem, kas tiek būvēti līdz 50 metriem no elektroenerģijas līnijas, tiek noteikta maksa par slodzes vienību, taču par pieslēgumiem, kas atradās tālāk no līnijas, joprojām bija jāveic sarežģīti aprēķini, tostarp iesaistot sadales operatoru un būvuzņēmēju, un bieži vien, ieraugot gala cenu, lietotājs no domas par jaunu pieslēgumu atteicās.

Plānots ieviest trīs slodzes vienības izmaksu zonas. Pirmā zona - līdz 50 metru, ieskaitot, ko paredz šobrīd esošais regulējums, attālumā no sistēmas operatora esošajām 0,4 kV elektrolīnijām, otrā zona - no 50 līdz 150 metru attālumā no sistēmas operatora esošajām 0,4 kV elektrolīnijām, un trešā zona - 150 līdz 300 metru attālumā no sistēmas operatora esošajām 0,4 kV elektrolīnijām.