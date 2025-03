Apdrošināšanas sertifikāti tika izsniegti, pamatojoties uz 2016. gadā no Norvēģijas Finanšu uzraudzības iestādes (FSA) it kā saņemto licenci. Tomēr arī tā izrādījās viltota. Ro Marine šajā gadā pat neeksistēja. Uzņēmums arī apgalvoja, ka tā biroji atrodas Norvēģijas Kuģu īpašnieku asociācijas ēkā Oslo. Tā vairākkārt mēģināja sazināties ar Ro Marine un pieprasīja labot nepatieso informāciju par adresi tīmekļa vietnē un reģistrācijas dokumentos, taču visi asociācijas pieprasījumi tika ignorēti. Martā Norvēģijas policija sāka izmeklēšanu par iespējamu sankciju apiešanu. Apsūdzības tika izvirzītas pret Mochalin, vārdā nenosauktu valdes locekli no Bulgārijas un diviem citiem norvēģu uzņēmējiem, kuri sadarbojās ar Ro Marine. Nav precizēts, vai kāds ir aizturēts.