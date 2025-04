Lielveikalu tīkls “Maxima” regulāri publicē informāciju par to, cik bieži preču piegādātāji informē par plāniem paaugstināt cenas. Martā lielveikalu tīkls no piegādātājiem saņēma 34 pieprasījumus paaugstināt cenas. Visbiežāk šādus cenu paaugstināšanas pieprasījumus saņem no liellopu gaļas pārstrādātājiem, kuri vēlas pārdot gaļu par aptuveni trešdaļu dārgāk nekā iepriekš.