MI pētnieks: MI palīdzēs radīt vēl nepieredzētu utopiju, taču vispirms mūs gaida ļoti smags periods, kas jau ir sācies

Mākslīgais intelekts nav rītdiena, tā jau ir šodiena, kas atnākusi, mums to nemanot. Nākotne ir mūsu priekšā ar visām no tās izrietošajām sekām, tikai mēs to vēl īsti neesam aptvēruši, tā pirms divām nedēļām Stokholmā notikušajā Ziemeļvalstu lielākajā mārketinga un tehnoloģiju konferencē “NextM2025” savu 30 minūšu garo lekciju par mākslīgo intelektu (MI) atklāja rakstnieks, vairāku bestselleru autors un bijušais Google X inovāciju laboratorijas galvenais biznesa vadītājs Mo Godets (Mo Gawdat).