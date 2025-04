McDonald's noliedz baumas par atgriešanos Krievijā

“Intelektuālais īpašums ir viens no mūsu vērtīgākajiem aktīviem. McDonald's regulāri atjauno savu preču zīmju īpašumtiesības visā pasaulē, pat tajās valstīs, kurās tas neveic savu darbību. Mēs to darām, lai nodrošinātu savu zīmolu,” teikts paziņojumā. Tajā tika atgādināts, ka korporācija bija viens no pirmajiem starptautiskajiem uzņēmumiem, kas nosodīja bruņoto agresiju pret Ukrainu un pameta Krievijas tirgu, 2022. gada maijā paziņojot par tīkla pārdošanu. “Šis lēmums ir apliecinājums uzņēmuma vērtībām, un mēs tām paliekam uzticīgi,” apliecināja McDonald's.

The Times of Israel avoti kā galīgo ieguvēju no darījuma nosauca Sindikas dibinātāju un Federācijas padomes locekli no Kabarda-Balkārijas Arsenu Kanokovu. Par to, ka viņš kļuvis par vienu no “Vkusno - i точка” līdzīpašniekiem, liecina arī uzņēmuma revidētie 2022. gada pārskati, raksta “Project”.