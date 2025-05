Vieds, kluss un efektīvs: robots putekļu sūcējs „Xiaomi Robot Vacuum X20 Max” maina mājas uzkopšanas paradumus

Sagaidāt no robota putekļu sūcēja vairāk nekā tikai putekļu izsūkšanu? Jūs kaitina mājdzīvnieku spalvas, no pagalma ienestie netīrumi. Robots putekļu sūcējs „Xiaomi Robot Vacuum X20 Max” ir radīts mājām, kuras no robota putekļu sūcēja prasa vairāk. Tas sasūks putekļus, dzīvnieku spalvas, izmazgās grīdu, pat pie malām, noņems traipus. Jums tikai retumis jāparūpējas par tā staciju.