Vestabalt Jums: Aizvien vairāk dzīvokļu īpašnieki izprot profesionālu apsaimniekošanu

SIA “Vestabalt Jums” klientu atbalsta departamenta vadītāja Dace Pētersona papildina “ Kā galvenie neapmierinātības iemesli no iedzīvotājiem tiek minēti – komunikācijas trūkums ar mājas atbildīgo apsaimniekošanas uzņēmumu, jo pārvaldnieks nesniedz klientiem laicīgi atbildes, pārvaldnieks nav sasniedzams vai nav pieejams tiešais kontakts, klientu serviss nesniedz atbildes uz klientu jautājumiem, iedzīvotājiem tiek iesniegtas nepamatoti lielas remontdarbu tāmes, necaurspīdīgs un nesaprotams māju rezerves fondu izlietojums, nav atgriezeniskā saite par pieteiktajām sūdzībām/darba uzdevumiem.

Bieži gadiem ēku apsaimniekotāji neveic pat likumā noteiktās minimālās ēkas uzturēšanas prasības dēl kā tiek neatgriezeniski bojātas ēkas inženiersitēmas, pārsegumi un hidroizolācija, kas vēlāk prasa ievērojamus papildu ieguldījumus nepieciešamo remontdarbu veikšanai. Visa pamatā ir regulārs, padziļināts darbs, tehniskās apsekošanas un darbu plānošana ar iespēju piesaistīt pieejamos līdzfinansējuma līdzekļus no Rīgas Domes, Altum, uc. “. Tieši ar to atšķiras SIA “Vestabalt Jums” sniegtais apsaimniekošanas pakalpojums, ka tiek garantēta un nodrošināta īsta saimnieka attieksme pret jebkuru pārvaldīto ēku un sniegtā servisa rezultāta ik katra no ēkām ilgtermiņā saglabā tehnisko stāvokli vai arī tiek ievērojami uzlabots ēku tehniskais stāvoklis.