2018. gada pirmajā pusē Latvijas jaunu vieglo automobiļu tirgus uzrāda it kā vērā ņemamu izaugsmi 7% apmērā salīdzinājumā ar tādu pašu periodu pirms gada. Tas ir vairāk nekā ekonomikas izaugsme kopumā, tomēr ļoti tālu no tā, lai mēs pārskatāmā nākotnē sasniegtu 2007. gada tirgus līmeni. Lietuva to jau paveica pagājušajā gadā, Igaunija paveiks šogad, TVNET norāda Auto asociācijas projektu vadītājs Pēteris Rubulis.