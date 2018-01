Laikraksts: Ukraina iekļauj Latviju un Igauniju nodokļu patvēruma valstu sarakstā

(Papildināta ziņa.)

Igaunijas ārlietu ministrs Svens Miksers paziņojis, ka lēmums iekļaut Igauniju sarakstā pieņemts kļūdas dēļ un ka Igaunijas Ārlietu ministrija strādā, lai situāciju atrisinātu.

«Mēs strādājam, lai novērstu šo nepatīkamo situāciju un samazinātu šī incidenta Igaunijas uzņēmējiem radīto kaitējumu, lai divpusējās ekonomiskās attiecības varētu turpināties, jo neapšaubāmi, ka šāds notikumu pavērsiens kaitēs attiecībām,» valdības preses konferencē uzsvēra ministrs.

«Viņiem vajadzēja mūs informēt, bet viņi to nedarīja. Kopš brīža, kad Igaunijas amatpersonas to uzzināja, mēs esam strādājuši, lai Igaunija tiktu izņemta no šī saraksta,» viņš piebilda.

Miksers norādīja, ka

Igaunija Ukrainas sarakstā tika iekļauta kļūdas dēļ, jo Ukrainas valdība nav pareizi sapratusi Igaunijas Ienākuma nodokļa likumu. Viens no iemesliem iekļaušanai sarakstā ir tas, ka attiecīgajā valstī uzņēmumu ienākumu nodoklis ir par pieciem procentiem zemāks nekā Ukrainā. Tomēr Igaunijā ieviestais 20% nodoklis dividenžu sadalei ir pat vēl augstāks nekā Ukrainā.

«Šāda veida nodokļu sistēma neļauj slēpt nodokļus vai izvairīties no tiem. Mēs ar Ukrainas vēstniecības starpniecību esam par šo jautājumu vērsušies pie Ukrainas prezidenta, finanšu ministra un premjerministra ekonomikas padomnieka,» pavēstīja Miksers.

Ukrainas valdība pērnā gada 27.decembrī pieņēma lēmumu vēl 22 valstis, tostarp Latviju un Igauniju, iekļaut starp tām jurisdikcijām, kuras Ukraina uzskata par nodokļu patvēruma valstīm.

Iekļaušana šajā sarakstā paredz, ka ienākuma nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 30% apmērā tiek tūlītēji piemērots precēm un pakalpojumiem, kas iegādāti no šādām jurisdikcijām. Tāpat arī uzņēmumu un banku uzraudzība kļūst krietni stingrāka.

Igaunijas vēstnieks Ukrainā Gerts Antsu norāda, ka iemesls, kāpēc Igaunija nonākusi nodokļu patvēruma valstu sarakstā, ir tāds, ka Ukraina uzskata Igaunijas nodokļu atlaides reinvestētajai peļņai kā 0% uzņēmumu ienākuma nodokli.

Igaunijā peļņa tiek aplikta ar nodokli, kad tiek izņemtas dividendes, un šī sistēma nenodrošina iespēju izvairīties no nodokļiem, uzsver laikraksts. «Tāpēc mēs uzskatām, ka mēs šajā sarakstā esam nonākuši kļūdas dēļ,» saka Antsu.

Viņš pavēstīja, ka šāds Ukrainas lēmums ietekmēs visus Igaunijas uzņēmumus, kas eksportē uz Ukrainu. 2016.gadā šādas bija 402 kompānijas.