Jauna veikala «top!» būvniecībā Rīgā investēs 1,4 miljonus eiro

Kā liecina informācija Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā, šā gada 25.janvārī izsniegta būvatļauja jaunas tirdzniecības ēkas «top!» jaunbūvei Liepājas ielā 49, Rīgā.

Priedīte sacīja, ka patlaban provizoriski plānotais būvniecības sākšanas datums ir šā gada beigas, savukārt paša veikala atklāšana plānota ap nākamā gada Jāņiem.

Veikalu tīkla «top!» pārstāve norādīja, ka jaunā lielveikala platība būs 1200 kvadrātmetri un atbilstoši pašreizējiem aprēķiniem paredzēts, ka ēkas projektēšanā, būvniecībā un iekārtu iegādē tiks investēti 1,4 miljoni eiro.

SIA «Mārksmens» ir viens no veikalu tīkla «top!» 20 partneriem. Kopumā SIA «Mārksmens» atvērusi 24 vietējos veikalus «top!» – sešus «mini top!» un 18 «top!» veikalus Aucē, Baldonē, Bauskā, Bēnē, Codē, Dobelē, Elejā, Gardenē, Iecavā, Irlavā, Jaunbērzē, Jaunpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Līvbērzē, Mežciemā, Nākotnē, Staļģenē, Šķibē, Uzvarā un Zaļeniekos. Uzņēmums 2017.gadu noslēdza ar 21,4 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 9% vairāk nekā 2016.gadā.

«Mārksmens» dibināta 1997.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2,089 miljoni eiro. Uzņēmuma īpašnieki ir Dace Broka (50%) un Māris Broks (50%), liecina informācija «Firmas.lv».

Latvijā ar preču zīmi «top!» Latvijā patlaban darbojas 271 pārtikas veikals, no tiem 149 ir «top!» un 122 ir «mini top!» veikali, kuri pieder 20 vietējiem uzņēmumiem - SIA «Firma Madara 89», AS «LPB», AS «Diāna», SIA «Lars Limited», SIA «Gabriēla», SIA «Dekšņi», SIA «Mārksmens», SIA «Madara 93», SIA «AA & Co», SIA «Krista-A», AS «Roga-Agro», SIA «ESSA», SIA «G.A.L.», SIA «Lekon», SIA «Ogres Prestižs», SIA «Pārtikas veikalu grupa», SIA «Oregano», SIA «SP», SIA «Palmas-S» un SIA «LM Jūrmala».