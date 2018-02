NDK priekšsēdētāja: Rimšēvičam jāatkāpjas no amata, vai arī Saeimā būs jāmeklē citi juridiskie risinājumi

Pēc izskanējušajām aizdomām par kukuļa izspiešanu Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam pašam jāatkāpjas no amata, vai arī Saeimā būs jāmeklē citi juridiskie risinājumi viņa atbrīvošanai no ieņemamā amata, šodien pēc Saeimas Nacionālās drošības komisijas sēdes žurnālistiem sacīja tās priekšsēdētāja Inese Lībiņa-Egnere (V).

Politiķe pauda cerību, ka Rimšēvičam pietiks godaprāta pašam iesniegt atlūgumu no Latvijas Bankas vadītāja amata.

Reizē Lībiņa-Egnere akcentēja, ka viņa kā juriste ir pētījusi ne tikai likuma «Par Latvijas Banku», bet arī Eiropas Centrālās bankas statūtus un attiecīgo Ētikas kodeksu, kurā stingri ir uzsvērta reputācijas un morālo kritēriju nozīme personām, kas ieņem šādu amatu.

Līdz ar to NDK vadītāja uzskata, ka tā būtu «ļoti šaura» pieeja, vērtēt tikai to Latvijas likumā esošo regulējuma daļu, kas paredz atbrīvošanu no amata pēc notiesājoša sprieduma. Nepieciešamības gadījumā risinājums tiks meklēts sadarbībā ar Saeimas Juridisko biroju.

Kā ziņots, Latvijas Bankas prezidents Rimšēvičs tiek turēts aizdomās kriminālprocesā pēc Krimināllikuma normas par kukuļa pieprasīšanu un pieņemšanu lielā apmērā.

Kā šodien preses konferencē paziņoja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume, konkrētajā kriminālprocesā figurē divas personas - augsta Latvijas Bankas amatpersona un kāda fiziska persona, bet kukuļa apmērs esot vismaz 100 000 eiro. Visticamāk, šajā lietā figurē arī uzņēmējs Māris Martinsons, kurš nedēļas nogalē tika aizturēts, bet pašlaik jau ir atbrīvots.

Lieta neesot saistīta ar pašlaik Latvijā strādājošām kredītiestādēm - ne ar ASV Finanšu ministrijas paziņojumiem par «ABLV Bank» darbību, ne arī ar potenciālo tiesvedību starp Latvijas valsti un «Norvik» banku.

Izmeklētāju pārstāvji sīkākas ziņas par lietu izmeklēšanas interesēs sniegt atteicās, tostarp neprecizēja, vai lieta ir saistīta ar likvidējamo «Trasta komercbanku», saistībā ar kuras likvidēšanu ir ierosināta lieta, kurā figurē maksātnespējas administratori Māris Sprūds un Ilmārs Krūms.

Rimšēviču nav lūgts apcietināt, bet viņam piemērota drošības nauda 100 000 eiro apmērā, kas jau ir iemaksāta, un aizliegums ieņemt amatu.