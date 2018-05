Ieteikumi, kā iekārtot mājokli, ja ģimenē aug bērni

Bērni, it īpaši paši mazākie žiperi, var apgriezt māju kājām gaisā vienā mirklī. Kā tikt galā ar šo viņu ieradumu, nezinām, taču varam sniegt noderīgus padomus mājas interjera elementu izvēlē, kas palīdzēs izvairīties no dažādām nepatīkamām situācijām.

Vizualizē un tikai tad pērc

Izvēloties mājoklim interjera priekšmetus, mēģini vizualizēt situāciju, kurā, piemēram, kāds netīšām nomet zemē tikko nopirkto ekskluzīvo galda lampu. Kā tas liks justies? Droši vien nepatīkami. Lai atbrīvotu sevi no emocionāla pārdzīvojuma, izvērtē, varbūt tomēr izvēlēties kādu vienkāršāku interjera priekšmetu.

Izvairies no gaišu paklāju iegādes

Vai esi kādreiz redzējis gaišu paklāju viesnīcās un kazino? Visticamāk, ka ne. Parasti tas ir daudzkrāsains, lai noslēptu traipus un apavu atstātās smiltis. Šo vienkāršo triku vari izmantot arī savās mājās, jo sevišķi, ja apkārt skraida bērni. Vari izvēlēties arī tumšos toņus, piemēram, tumši sarkanu vai brūnu. Šādā veidā veiksmīgi izvairīsies no paklāja beršanas katru brīvu brīdi.

Pārliecinies par mēbeles drošību

Viens no būtiskākajiem ieteikumiem, ja pērc mēbeles un tev ir mazi bērni – kārtīgi apskati katru mēbeli no visām pusēm. Gadās, ka mēbelēm ir, piemēram, neapstrādāta virsma vai ļoti asi stūri, kas var savainot gan bērnu, gan pašu. Reizēm šķietami droša mēbele var būt arī traumas izraisoša, jo bērni ir kā tikpat zinātkāri kā Sprīdītis, tāpēc visi stūri tiek kārtīgi izložņāti. Tāpat arī nebūtu prātīgi pirkt ļoti dārgas vai unikālas mēbeles, jo bērni ir un paliek bērni. Viņi var mēbeli sazīmēt, saplēst vai izdomāt ko citu, kas, viņuprāt, būs jautri.

Izvērtē, kas ietilpst veļas mašīnā

Liela izmēra spilveni, gultas veļa un paklāji diez vai būs ietilpināmi veļas mašīnā. To mazgāšanai katru reizi būs jāizmanto ķīmiskās tīrītavas pakalpojumi, kas ir papildu laiks un nauda. Izvēloties grīdas segumu, vari skatīties, piemēram, plānāk darinātu kokvilnas paklāju. Īpaši piemēroti šādi paklāji būs pie virtuves un izlietnes, kā arī vannas istabā. Arī gultas veļas izvēlē priekšroku dod plānākiem audumiem.

Ēdamgaldam jābūt viegli kopjamam

Mūsdienās ēdamgalds kalpo ne tikai maltīšu ieturēšanai, bet arī kā galds, pie kā mācās, strādā, zīmē, līmē un vēl daudz ko citu. Tāpēc būtiski izvēlēties tādu galdu, ko ir viegli kopt, slaucīt un mazgāt. Šeit noteikti palīdzēs dažādu materiālu pārzināšana. Piemēram, vidēja blīvuma kokšķiedru galds, kas pārklāts ar akrila krāsu, būs samērā viegli kopjams.

Dod priekšroku viengabalainiem materiāliem

Iztrūkstoša grīdlīste vai kāds it kā nemanāms caurums sienā bērnam būs īstā vieta, kur ielikt lego gabaliņu vai ne pārāk gardo konfekti. Tāpat arī izvairies no materiālu un dažādu mēbeļu iegādes, kuru tīrīšana ir sarežģīta. Iedomājies, tavs mazais puika skrien pa māju ar krekeru paciņu rokā un, ak vai, tā izslīd no rokām un nokrīt uz vilnas paklājiņa. Uhh...

