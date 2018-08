40 gados dzīve tikai sākas: ielūkojies nākotnē un droši virzies tālāk

Burtiski pirms dažām dienām es atgriezos no mazpilsētas, kas mani apbūra - ne ar savu sakoptību, bet ar pilnīgi svešu cilvēku smaidiem. Viņi nebija zaudējuši to bērnišķīgi uzticīgo skatienu, kādu grūti ieraudzīt garāmgājēju sejās galvaspilsētas ielās. Te nevienam nerūp citi, visi ir aizņemti paši ar sevi, nereti - ļauni un nobiedēti. Mēs nerisinām problēmas, bet tās krājam. Bet neveiksmes ir jāatstrādā.

«Jā, pie manis biežāk nāk sievietes, es nepieņemu jaunietes, kas jaunākas par 25 gadiem. Viņām jāiziet savs ceļš, jāmācās iepazīt likteni no savām iespējamajām kļūdām. Es nepalīdzēšu 18 gadus jaunai nimfetei, kas vēlas aizvilt no ģimenes savu bosu. Tas ir grēks, to nedrīkst piemirst,» stāsta salona «Sofija-A» saimniece Diāna, skaidrojot, ka vispirms viņa izpēta savu klientu pagātni - kā cilvēks veidojies, kāda ir viņa saikne ar vecākiem, attiecības ar vienaudžiem bērnu dienās, - t. i., visu, kas ietekmē cilvēka likteni.