Aizliegtie produkti, kurus nevajadzētu ēst un dzert uzreiz pēc sporta

Lai treniņa laikā pazaudētās kalorijas neatgrieztos, ir svarīgi zināt, ko drīkst un nedrīkst lietot uzturā. “Cosmo” ir izveidojis sarakstu, no kuriem produktiem vajadzētu izvairīties.

Labs olbaltumvielu kokteilis atjaunos spēkus un dos enerģiju, bet ne visi proteīna kokteiļi ir vērtīgi. Pievērs uzmanību cukura daudzumam kokteilī un ķīmiskajam sastāvam! Vislabāk ir pagatavot kokteili mājās pašas spēkiem no produktiem, par kuru sastāvu tev nav nekādu šaubu.

Tieši tāpat kā ar kokteiļiem – ir labie un sliktie varianti. Ja kāda no sastāvdaļām tev nav zināma, organismam tas par labu noteikti nenāks. Labāk izvairies no pārsaldinātajiem batoniņiem, par kuru sastāvu neesi droša, un to vietā izvēlies apēst banānu, ogas vai riekstus.