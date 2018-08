Asprātīgi slavenu cilvēku citāti lieliskam noskaņojumam

"Kas ir īsta mīlestība, to zina tikai neglītas sievietes, - skaistajām pa spēkam tik vien kā pavest."

“Ja divas sievietes mīl vienu vīrieti, viena no viņām ir nelaimīga. Ja divi vīrieši mīl vienu sievieti, viens no viņiem ir muļķis.”

"Sieviete vienmēr lidos, bet vai ar spārniem, vai slotu – tas atkarīgs no vīrieša."

"Iemīlējies vīrietis ir pats tikumiskākais no vīriešu dzimuma, jo viņam nepieciešama tikai viena sieviete."

"No visa tā, ko vīrietis saka sievietei, viņa dzird tikai to, ko vēlas dzirdēt. Pat, ja viņš to nav teicis."