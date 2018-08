Šindeļu vai dakstiņu jumts - kurš labāks?

Kā jau pats nosaukums vēsta, šindeļu jumti ir veidoti no vairākiem šindeļiem jeb nelielām plāksnēm, kas pārklāj cita citu, nodrošinot aizsardzību no ārējās vides iedarbības, piemēram, lietus, saules, vēja, sniega utt. Ne visi šindeļi ir vienādi. Tie var būt ražoti no dažādiem materiāliem – koka, metāla, kā arī stikla šķiedras un bitumena apvienojuma, kas pagarina jumta seguma mūžu.