Visi šie apgalvojumi ir meli! Sieviete neprasa romantiku, viņa pieprasa iekāri un kaisli. Sieviešu seksuālā iekāre ir daudz pirmatnējāka nekā pieņemts uzskatīt. Sievietēm ir daudz lielāka iespēja atteikt seksu nekā vīriešiem. Bet ne tāpēc, ka mūsu libido ir zems. Sievietes lielākoties ir atturīgas attiecībā uz seksu, jo to pieprasa sociālās normas. Seksuāli atbrīvotu sievieti uzskata par dāmu ar zemu sociālo statusu, bet vīrietis ir mednieks. Ja sieviete varētu ļauties savai pirmatnējai pusei, redzētu īstus kaisles velniņus, lēkājot visapkārt. Sievietes sagaida, ka sekss būs erotisks un aizraujošs, taču bieži vien kautrējas par to pastāstīt vīrietim. Viņas baidās no vīrieša mulsinošā sauciena: “Kas notika? Visu laiku bija labi, bet tagad vairs nav?” Ja rutīna guļamistabā kļūst garlaicīga un atkārtojas, sieviete ir tā, kas vīrietim saka “nē”. Pētījumi liecina, ka katra trešā sieviete pamet savu vīrieti, jo nav apmierināta ar seksu. Seksam jābūt aizraujošam un erotiskam- vārdam “nē” pilnībā jāpazūd no vārdu krājuma!