Šveicē pēc brutāla uzbrukuma sievietēm notiek protesti

8.augusta rītā pie viena no naktsklubiem Ženēvā grupa vīriešu uzbruka piecām sievietēm, no kurām divas tika smagi ievainotas. Viena no viņām joprojām atrodas slimnīcā, bet pārējās četras ir izrakstītas, vēsta Šveices laikraksts NZZ.