IKEA mēbele, par kuru kolekcionāri nākotnē varētu šķirties no tūkstošiem

Iegādājoties kādu populāru produktu, mēs nemaz neaizdomājamies, ka, iespējams, pēc vairākiem gadu desmitiem kolekcionāri to meklēs kā ar uguni. Kā norāda izsoļu nams "Barnebys", par vienu no nākotnes vērtībām varētu kļūt Zviedrijas zīmola IKEA galdiņš. Pašlaik tas nopērkams par 45 sterliņu mārciņām (50 eiro), bet 2040.gadā to varētu piedāvāt kolekcionāriem par simtreiz lielāku cenu.