5 padomi, kā iegādāties lētas lidmašīnas biļetes

Iespējams, ka esat pamanījuši, ka vairākas reizes ienākot aviokompānijas mājaslapā, mainās arī aviokompānijas norādītās cenas. Piemēram, esat izlēmis doties uz Spānijas pilsētu Barselonu. Pirmdien jūs ienākat viņu mājaslapā un redzat, ka vienvirziena biļete pieejama par 80 EUR. Pēc pāris dienām jūs šīs aviokompānijas mājaslapu apmeklējat vēlreiz un redzat, ka tagad šīs pašas biļetes cena jau uzkāpusi līdz 100 EUR. Kāpēc tā notiek? Tas saistīts ar to, ka aviokompānijas izmanto sīkdatnes. Mājaslapas sistēma ir uzbūvēta tā, ka ir iespējams aplūkot, cik bieži esat ienācis viņu mājaslapā. Attiecīgi, jo biežāk jūs tajā ienākat, bet neiegādājieties biļeti, jo lielāka iespēja, ka biļešu cena būs augstāka. Tādā veidā psiholoģiski iedarbojoties uz cilvēku ir iespējams panākt to, lai viņš gribētu iegādāties lidmašīnas biļeti kamēr tā nav kļuvusi vēl dārgāka. Vislabāk šādos gadījumos būtu izmantot privāto pārlūka režīmu jeb inkognito. To iespējams aktivizēt ar taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+n (Windows, Linux un Chrome OS), savukārt Mac lietotāji to var izdarīt, izmantojot taustiņu kombināciju ⌘ + Shift + n. Tādā veidā varēsiet būt pārliecināts, ka nevajadzēs pārmaksāt par biļetes sākotnējo cenu.

Viens no populārākajiem patēriņa kredīta noformēšanas mērķiem Latvijā ir ceļošana. Bieži vien ģimenēm nav pietiekami daudz naudas līdzekļu, lai varētu doties ceļojumā, tāpēc tiek noformēti patēriņa kredīti. Tā ir iespēja iegūt nepieciešamo naudas summu un pēc noteikta laika to atgriezt. Latvijā ir vairāki aizdevēji, kuri piedāvā draudzīgus noteikumus. Piemēram, Creamcredit piedāvā individuālas procentu likmes, kas svārstās no 2.4% līdz 6%, atkarībā no personas kredītreitinga. Tas attiecīgi nozīmē to, ka gadījumā, ja personas kredītvēsture ir pozitīva, arī procentu likme būs zemāka, un tādā veidā nevajadzēs pārmaksāt par aizdevumu. Visbiežāk patēriņa kredīta summa ir no 500 EUR līdz pat 10 000 EUR. Piemēram, ja esat izvēlējies ceļot par 500 EUR, tad noteikti ir vērts izmantot budžeta aviokompāniju piedāvājumu. Protams, budžeta aviokompānijas paredz arī mazu diskomfortu - mazāk vietas kājām, nav pieejams bezmaksas ēdiens u.c, tomēr, visticamāk, ka gadījumā, ja esi nolēmis ietaupīt, tas nevarētu kļūt par šķērsli, lai neiegādātos lidmašīnas biļeti uz vēlamo galamērķi. Izmantojot budžeta aviokompāniju piedāvājumu, ir ļoti svarīgi aplūkot arī vairākas būtiskas lietas. Pirmkārt, noteikti ir vērts uzzināt, kur atrodas lidosta uz kuru dodaties. Bieži vien zemo budžetu aviokompānijas piedāvā lidmašīnas biļetes par zemākām cenām, tomēr tādā gadījumā arī lidosta atrodas 60km no pilsētas centra. Otrkārt, noteikti ir vērts uzzināt arī to, kāda ir pieļaujamā bagāža. Gadījumā, ja būsiet pārsniedzis bagāžas pieļaujamo svaru, jums nāksies piemaksāt, lai varētu ienest bagāžu lidmašīnā.