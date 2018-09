No šodienas ik svētdienu kursēs papildu vilciens no Līvāniem uz Rīgu

"Līdz ar atvaļinājumu un vasaras brīvlaika beigām un jauna mācību gada sākumu, domājot par strādājošajiem un tiem, kuri apmeklē mācību iestādes galvaspilsētā, svētdienās turpmāk kursēs papildu vilciens no Līvāniem uz Rīgu," uzsvēra uzņēmumā.

Patlaban no Līvāniem uz Rīgu un atpakaļ var nokļūt ar trim Daugavpils virziena reisiem darbdienās un ar četriem reisiem piektdienās un brīvdienās.

No šodienas šis saraksts tiks papildināts ar reisu uz Rīgu svētdienās tieši no Līvāniem. Vilciens no Līvāniem ik svētdienu aties plkst.15.54 un Rīgā pienāks plkst.18.18, pa ceļam apstājoties vēl deviņās pieturvietās.