Attīstoties tehnoloģijām, tās ne tikai atvieglo mūsu dzīves, bet atstāj arī iespaidu uz veselības stāvokli, ja par to attiecīgi nerūpējamies. Ilgstošs darbs pie datora ietekmē ne tikai mūsu ķermeni, bet lielā mērā cieš tieši viena no svarīgākajām maņām – mūsu redze. Ko mēs ikdienā varam darīt, lai izvairītos no redzes problēmām, esam lūguši pastāstīt Jeļenai Stūriškai, Vision Express galvenajai optometristei.