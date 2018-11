Man ir 5 lieki “rudens kilogrami”! Skumjas, ko ziemeļnieki apēd

Slimības simptomi- skumjš noskaņojums, aizkaitināmība, miegainība, apetītes un svara pieaugums, tieksme pārēsties, it īpaši ogļhidrātiem bagātus pārtikas produktus, piemēram, šokolādi, vēlme būt vienam, retāk iziet no mājām.

"Ja gadalaiku maiņa saistās ar kādu traģisku dzīves notikumu, piemēram, tuvinieka nāvi, izjust skumjas šajā laikā ir pavisam normāli. Taču, ja sliktam garastāvoklim un citiem simptomiem nav redzama iemesla, ja šāds stāvoklis atkārtojas vismaz divus gadus pēc kārtas, negatīvi ietekmējot mācības, darba gaitas un personisko dzīvi, pilnīgi iespējams, ka cilvēks cieš no sezonāliem garastāvokļa traucējumiem," saka psihiatre.

Sezonāli garastāvokļa traucējumi visbiežāk skar 20- 45 gadus vecus cilvēkus, it īpaši tos, kuriem dzīvē jau bijusi kāda depresijas epizode vai ģimenē kāds cietis no depresijas. Tieši iedzimtībai, ģenētiskai nosliecei, piemēram, izmaiņām gēnos, kuri atbildīgi par serotonīna un dopamīna darbību (tās ir vielas, kas ietekmē garastāvokli), ir noteicošā loma šo traucējumu attīstībā. Otrkārt, to ietekmē cirkādais jeb diennakts ritms.