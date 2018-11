Biržās sarūk akciju cenas, naftas cenas krītas

"Ņemot vērā IT sektora ļoti ciklisko raksturu, mēs jau kādu laiku centāmies pierādīt, ka tā peļņas pieaugums tiks īpaši smagi skarts šajos apstākļos," sacīja analītiķi.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,1454 līdz 1,1370 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1,2854 līdz 1,2787 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 112,55 līdz 112,75 jenām par dolāru.