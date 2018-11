"Škoda Vagonka" apsver iespēju apstrīdēt jauno elektrovilcienu iepirkuma rezultātu

"Nav saprotams, kāpēc šobrīd tika paziņots tikai kopējais cipars 225,3 miljonu eiro apmērā, kas ir daļa no tā kas tika vērtēts. Mēs ceram, ka saņemsim no PV pilnus oficiālos rezultātus, kur būs redzami visi tie kritēriji, kuri tika iekļauti konkursa rezultātu vērtēšanā, veiksim to analīzi un tad sniegsim detalizētu savu viedokli. Jau šobrīd varam teikt, ka noteikti iestāsimies par to, ka mūsu piedāvājums bija visizdevīgākais Latvijai un tāpēc ļoti nopietni apsvērsim vēršanos IUB, apstrīdot šodien paziņotos rezultātus. Izvēloties mūsu piedāvājumu, Latvijas pasažieri saņemtu vislabākos jaunos vilcienus iepirkumā paredzētajā laikā un par godīgu cenu, valstij nepārmaksājot par šo iepirkumu," sacīja Sorkins.