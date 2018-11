Taksometru reģistrā reģistrēto vadītāju skaits pusgada laikā pieaudzis par 87%

No šī gada 1. jūnija pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru vai vieglo automobili drīkst nodrošināt tikai Taksometru vadītāju reģistrā reģistrēti vadītāji. Šā gada 1. jūnijā reģistrēti bija 2420 autovadītāji, un pusgada laikā to skaits ir pieaudzis par 87%, sasniedzot 4520 transportlīdzekļu vadītājus. ATD rīcībā esošā informācija liecina, ka vadītāju skaita straujais pieaugums ir saistīts ar jaunajām prasībām taksometru pārvadājumos un pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili pakalpojuma attīstību un popularitātes kāpumu. Direkcija ir licencējusi 272 komersantus pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili, un pārvadājumus var veikt ar 253 automašīnām, kurām šobrīd spēkā ir ATD izsniegtās transportlīdzekļu licences kartītes. Salīdzinot ar šī gada 1.jūniju, reģistrēto komersantu skaits ir pieaudzis par trīs reizēm, un reģistrēto transportlīdzekļu skaits ir palielinājies par 2,8 reizēm.

Atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem "Vadītāju reģistrācijas noteikumi pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili" vadītājiem, kuri veic pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru vai vieglo automobili, ir jāatbilst noteiktām prasībām. Gadījumos, kad tiek konstatēta vadītāju neatbilstība prasībām, vadītājs tiek izslēgts no Taksometru vadītāju reģistra un tam ir liegts sniegt minētos pakalpojumus. Vērsties ATD atkārtotai reģistrācijai vadītājs var ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc izslēgšanas datuma. Pēdējā pusgada laikā no Taksometru vadītāju reģistra ir izslēgts 91 automašīnas vadītājs jeb 2% no reģistrētajiem vadītājiem. 85 vadītāji ir izslēgti par maksimālo pārkāpumu uzskaites punktu skaita sasniegšanu, proti, vadītājiem ir reģistrēti astoņi soda punkti vai vairāk. Divi vadītāji no reģistra ir izslēgti par valsts valodas nelietošanu vismaz B līmeņa 1. pakāpē un četri vadītāji ir izslēgti pēc pašu vēlmes.