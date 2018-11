FKTK nāk klajā ar paziņojumu par SWIFT atzinumu

"Ir svarīgi saprast pirms paust publiskus paziņojumus, kas ir SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Tā ir organizācija, kas nodrošina bankām savu komunikāciju tīklu ziņojumu apmaiņai. Šis process notiek dažu sekunžu laikā - SWIFT sistēma piegādā maksājumu ziņojumus nekavējoties saņēmēja bankai SWIFT tīklā. SWIFT nekad nav veikusi un neveic kādas nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) pārbaudes vai skrīningu banku vietā bez banku gribas un neaiztur maksājumus. SWIFT dod iespēju bankām drošā un standartizētā veidā apmainīties ar rīkojumiem saistībā ar dažāda veida finanšu darījumiem, tostarp ar starpbanku, kā arī banku klientu maksājumu ziņojumiem. Par mūsu sektora uzraudzību atbildīgās institūcijas šodien ir apstiprinājušas, ka minētā informācijas apmaiņa gan iekšzemē, gan starptautiskajā vidē notiek netraucēti un ierastajā kārtībā," teica Putniņš.

FKTK norādīja, ka maksājumu ziņojumu nosūtīšana ir viens no starpbanku norēķina posmiem. Ziņojumu apmaiņa starp bankām SWIFT tīklā notiek dažu sekunžu laikā, SWIFT neaiztur maksājumu ziņojumus, lai veiktu to pārbaudi. Norēķini par SWIFT tīklā nosūtītajiem maksājuma rīkojumiem tiek veikti, izmantojot maksājumu sistēmas, piemēram, Eirosistēmas nodrošināto eiro norēķinu sistēmu TARGET2, vai arī izmantojot kontus, kurus bankas atver viena otrai. Kā finanšu darījumu tīkla pakalpojumu nodrošinātājs SWIFT neveic AML uzraudzības funkcijas, tostarp CDD (Customer Due Diligence), attiecībā uz SWIFT tīklā nosūtītajiem maksājumu rīkojumiem. Neatkarīgi no tā, vai bankas izvēlas izmantot pašu izstrādātos risinājumus, SWIFT servisus vai citu informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmumu izstrādātos tehniskos risinājumus, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku pārvaldīšana ir maksājumu rīkojumu sūtītāja un saņēmēja bankas atbildība.