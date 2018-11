Politiķi neredz lielu virzību šodienas sarunās par Gobzema valdības veidošanu

Jaunās konservatīvās partijas (JKP) līderis Jānis Bordāns aģentūrai LETA uzsvēra, ka tikšanos ar Valsts prezidentu nav prasījis un diez vai pats uz to būtu gājis, tāpēc viņam nav īpašu emociju par to, ka šāda saruna tuvākajā laikā nenotiks. Bordāns akcentēja, ka tādas lietas kā pielaide valsts noslēpumam bija jāatrisina laikus, tāpēc politiķi izbrīnīja prezidenta rīcība šajā jautājumā. Politiķis atzina, - ja Gobzemam nebūs pielaides valsts noslēpumam, tas būs šķērslis valdības izveidošanai.

Bordāns pauda, ka nav skaidrības, kā tiek motivēta premjera kandidātu izvirzīšana, līdz ar to viņam radies jautājums, vai Valsts prezidents savu līdzšinējo rīcību nav saskaņojis ar kādām citām no Saeimā pārstāvētajām partijām. JKP līderis pieļauj, ka nākotnē tiks gūta skaidrība šajos jautājumos. Politiķis norādīja, ka valdības veidošanas sarunas pašlaik turpinās un liela pagrieziena tajās nav bijis. Bordāns pats atsevišķās no sarunām, arī šodienas tikšanās reizē, nepiedalījās, JKP pārstāvot citiem politiķiem.