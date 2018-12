Dizaineri izstrādājuši viesnīcas apartamentus, kas nodrošinās ideālu miegu

Miega psiholoģe Houpa Bastīna skaidro, ka šāda ideja radusies tādēļ, ka parasti liela daļa ceļotāju nespēj aizmigt svešās vietās jeb viesnīcās un hosteļos. “Zinātnieki ir atklājuši, ka nepazīstamās vai jaunās vietās viena no smadzeņu pusēm paliek tādā kā trauksmes režīmā – šāda funkcija lieti noderēja pirmatnējiem cilvēkiem, lai pasargātu sevi no briesmām. Mūsdienās šāda funkcija vairs nav vajadzīga un dažkārt pat traucē ceļojumu laikā,” skaidro psiholoģe. Savukārt pilnīgi pretēji ir mazulim, kas atrodas mātes vēderā, – pēdējās nedēļas pirms piedzimšanas bērns lielāko diennakts daļu pavada miegā, no tā gandrīz 12 stundas ir dziļais miegs. Turpmāk dzīves laikā cilvēks vairs nespēj sasniegt tik ilgu dziļo miegu. Mātes miesām līdzīgais gultas dizains palīdz apslāpēt smadzeņu trauksmes signālus, kas rodas, guļot jaunā un nepazīstamā vietā. Tāpat gulta ir papildināta ar īpašiem matračiem, kam piemīt temperatūru regulējošas īpašības. Ražotāja “Simba” matračiem ir izmantoti dati, kas ievākti no 10 miljoniem lietotāju un aprēķinot gulētājiem optimālo temperatūru.