Lidmašīna bija ceļā no Maskavas Domodedovas lidostas uz Orsku, kas atrodas netālu no Krievijas robežas ar Kazahstānu.

12.marts: Nepālā netālu no Katmandu lidostas avarēja Bangladešas aviokompānijas “US-Bangla Airlines” lidmašīna “DHC-8-Q400" ar 71 cilvēku. Avārijā gāja bojā 49 cilvēki, bet 22 izdzīvoja. Vēlāk no gūtajiem ievainojumiem mira vēl divi cilvēki, kā rezultātā šajā aviokatastrofā dzīvību zaudēja kopumā 51 cilvēks.

Lidmašīna "Boeing 737" ar 149 cilvēkiem bija izlidojusi no Ņujorkas uz Dalasu, bet drīz pēc pacelšanās no Ņujorkas Lagardijas lidostas tai radās problēma ar dzinēju - tas sabojājās 10 000 metru augstumā, un no tā atdalījās daži fragmenti, kas ietriecās lidmašīnas logā, to izsitot.