Autoceļi šorīt daudzviet ir sniegoti un apledo

Apmierinoši braukšanas apstākļi ir pa Vidzemes šoseju (A2) posmā no Vangažiem līdz Līgatnei un no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei, Valmieras šoseju (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, Bauskas šoseju (A7) posmā no Iecavas līdz Grenctālei, Liepājas šoseju (A9) posmā no Anneniekiem līdz Liepājai, Ventspils šoseju (A10) posmā no Usmas līdz Ventspilij, kā arī šoseju Liepāja-Rucava (A11).