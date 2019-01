VID: Mikrouzņēmumi 2017.gadā nav deklarējuši 35,6% no nodarbināto algām

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nedeklarēto darba algas ienākumu īpatsvars ir palielinājies par 7,4 procentpunktiem - no 28,2% līdz 35,6%.

VID skaidro, ka 2017.gadā stājās spēkā izmaiņas Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, kas palielināja nodokļa likmi no 9% līdz 15%. Lai kompensētu radušos papildu nodokļu izdevumus, MUN maksātāji "optimizēja" darba samaksas maksājumus, samazinot deklarētos ienākumus un palielinot nedeklarētos ienākumus.

VID norāda, ka 2017.gadā MUN plaisa veidoja 34,9% no visām potenciālajām MUN saistībām, kuras būtu iekasējamas ar nosacījumu, ka visi MUN maksātāji izpilda visas savas nodokļu saistības. Salīdzinot ar 2016.gadu, MUN plaisa ir pieaugusi par 6,3 procentpunktiem.

5% MUN darba vietās nedeklarētā alga pārsniedz 10 000 eiro gadā. Lielākā daļa no šīm darba vietām ir datorprogrammēšanas nozarē, un to darba ņēmēju demogrāfiskais profils ir vīrieši vecumā no 20 līdz 40 gadiem.