Asociācija: Politiskās vīzijas trūkums kavē vēja enerģijas nozares attīstību Latvijā

Viņš pauda, ka minimālais attālums, kādā vēja stacijas būvē no dzīvojamām mājām ir 500 metri. "Ja vēja stacijas būvēs 100 metrus no mājām, tad, protams, to radītajam troksnim būs slikta ietekme uz veselību, bet ne 400-500 metru attālumā," skaidroja Beikulis. Turklāt ražotāji grib vēja stacijas dabūt pēc iespējas tuvāk mājām, tāpēc jaunākās vēja stacijas cenšas ražot pēc iespējas klusākas. Viņš arī uzsvēra, ka Latvijā ir normatīvi, kas nosaka atļauto trokšņa līmeni, un pēc tā vadās arī vēja staciju uzstādītāji.