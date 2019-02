Kāpēc to pirkām? Trīs interjera preces, kuru iegādi var nākties nožēlot

Mūsdienu tendences teju vai paģēr, ka katram mājās ir jābūt vismaz vienam sienas dekoram ar kādu muļķīgi banālu frāzi. Šobrīd ārkārtīgi populāras ir kļuvušas gleznas ar dažādiem citātiem, fotorāmji ar meitenīgiem uzrakstiem vai pat burtu tāfeles un individuāli nopērkami burti, no kuriem ir iespējams salikt sev tīkamu tekstu. Tomēr šie interjera priekšmeti no modes iziet ātrāk nekā ir tajā ienākuši, beigu beigās kļūstot par nekam nederīgu krāmu, par kuru ir lieki iztērēta nauda. Centies atturēties no šādu priekšmetu iegādes un to vietā lūko pēc kvalitatīviem mākslas darbiem, kas arī pēc vairākiem gadiem būs vērtīgi gan naudas izteiksmē, gan arī emocionālā.