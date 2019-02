Matīss: bez €37 miljonu dotācijas "Rīgas satiksmei" jau martā draud maksātnespēja

Pilsētas budžets šim gadam joprojām nav pieņemts, tāpēc pašvaldības kapitālsabiedrībai ik mēnesi jāiztiek ar 1/12 daļu no pērnā gada pamatbudžeta. RS gadījumā tie ir 8,35 miljoni eiro, kas nozīmē aptuveni 100 miljonus gadā. "Ar tādiem apjomiem nevaram izdzīvot," norādījis Matīss, jo uzņēmuma noturēšanai virs ūdens gadā vajagot 137 miljonus eiro, turklāt 16,7 miljonus eiro no tiem - jau martā.

Situācijas RS izvērtējumu veica auditorfirma "Ernst & Young". Matīss pastāstījis, ka auditoru ziņojums par RS atklājis, ka, piemēram, 6 miljoni eiro pārmaksāti degvielas iepirkumā ar firmu, kuras īpašnieki noslēpti ārzonās, tramvaju iegādei piešķirtais kredīts iztērēts algām, dārgās e-talonu sistēmas uzturēšanai iztērēti 40% no biļetēs iekasētās naudas. Matīss gan nav gatavs auditoru ziņojumu publiskot, jo uz atklāto faktu pamata grasās rosināt vairākas tiesvedības.

Vislielākais RS naudas izsūcējs esot uzņēmums "Rīgas Karte". Tas uztur transporta e-talonu sistēmu, autostāvvietu aparātus un termināļus skolu ēdnīcās, kuros bērni pīkstina savas "Rīdzinieku kartes", lai saņemtu bezmaksas pusdienas. Pērn šim sadarbības partnerim RS maksāja 27,7 miljonus eiro, turklāt katru gadu summa arvien pieaug. Piemēram, par e-talonu sistēmas uzturēšanu sabiedriskajā transportā pērn samaksāti 15 miljoni eiro, lai gan ieņēmumi no biļetēm ir aptuveni 40 miljoni eiro. Savukārt par termināļiem skolu ēdnīcās RS par katru maksā "Rīgas Kartei" 60 eiro īri mēnesī jeb 720 eiro gadā, lai gan šāda iekārta ir nopērkama par 485 eiro. Līgums ar "Rīgas Karti" noslēgts līdz 2020.gada beigām, un Matīss, ja vēl būs uzņēmumā, apņēmies šo sistēmu neturpināt. Ar "Rīgas Karti" ir saistīts ar partiju "Gods kalpot Rīgai" saistītais uzņēmējs Aleksandrs Brandavs.

Brandavs ir patiesais labuma guvējs vēl citā RS "naudas izsūcējā" - "Rīgas Mikroautobusu satiksmē" (RMS), kas viņam pieder caur trīs kompāniju ķēdi, raksta žurnāls. Jaunais līgums ar uzņēmumu stājies spēkā pērn 1.decembrī, un Matīss to nodēvējis par "pamatīgu dziļumbumbu". Biļešu ienākumus RMS ieskaita RS kontā, savukārt tā samaksā kompānijai atpakaļ 1,34 eiro par katru pārvadāto pasažieri, lai gan biļešu cena ir tikai 1,15 eiro. Mēneša laikā RMS no RS saņem aptuveni 600 000 eiro. "Ja viņi neiekasē naudu no kāda, tad viņi mums nesamaksā neko, bet mēs viņiem maksājam, un dome gada beigās nosedz visus zaudējumus. Tas nav īsti godīgi," uzsvēris Matīss.