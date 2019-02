Šampanieša festivālā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā

Īpašie ārvalstu viesi būs Paskāls Agrapārs no Champagne Agrapart, Fransis Tribo no Champagne Lallier, Nikolā Majārs no Champagne Nicolas Maillart, Katrīna Kjurī no Champagne Piper-Heidsieck, kā arī Andrea Bermonds no Gancia, savukārt, vietējos vīnziņu pārstāvēs Mārtiņš Pīlēns un Modernista šampanieša skola, Jānis Volkinšteins no Vietas ar Neganto burbuļu meistarklasi, kā arī Aigars Nords ar lekciju-degustāciju par to, kā šampanieti baudīja 20.-30. gadu Rīgā.