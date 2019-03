TVNET podkāsti – klausies svarīgāko!

Vārds "podkāsts" ir saliktenis, kas cēlies no diviem angļu vārdiem – "iPod" (pārnēsājams atskaņotājs) un "broadcast" (raidīt). Latviešu valodā to vēl mēdz saukt par "aplādi" vai "podraidi" ("iPod" un raidīt). Podkāsts ir brīvas formas audio ieraksts – tam nav noteikta ilguma un noteikta ierakstā iesaistīto skaita. Šīs detaļas nosaka ieraksta autors. Ja ierakstā ir vairāk par vienu dalībnieku, to var definēt kā brīvu sarunu ar intervijas elementiem, taču jāatceras, ka sarunas vadītājs nav intervētājs, sarunas vadītājs ir daļa no pieredzes avotiem, kurš tikpat brīvi kā uzaicinātais viesis, izklāsta savu redzējumu par apspriesto tematu.