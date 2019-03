Kā skaidras naudas ierobežošana ietekmēs nekustamo īpašumu un lietotu auto tirdzniecību?

“"Valsts nekustamo īpašumu" portfelis galvenokārt sastāv no komercīpašumiem un zemēm. Tā kā skaidrās naudas aprite šajos darījumos netiek paredzēta, tad nekustamo īpašumu komerctelpu tirgū nav gaidāmas būtiskas izmaiņas, domāju, ka

“Lietotu auto tirdzniecībā un specifiskos segmentos ēnu ekonomika un pelēkais bizness sastāda līdz pat 70-80% darījumu. Līdz ar to šī joma ir līdzīga kā taksometru nozare, kur valda pilnīga bezkaunība – izvairīšanās no nodokļu nomaksas, no komercdarbības reģistrācijas, dažādas shēmas un dokumentu viltošana, PVN nomaksas apiešana... Tur tā ir ikdiena,” pauž Kulbergs.