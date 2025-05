Lai arī daudzi no mums dzīvo ar uzskatu, ka notikumi Volstrītā vai citos finanšu tirgos mūs neskar, diemžēl nāksies apgalvot pretējo. Šogad vistiešāk ar sitienu pa maciņiem ir ietekmējis kafijas un kakao pupiņu kāpums biržās, taču tas ne tuvu nav vienīgais notikums. Pagājušās nedēļas beigās izskanēja ziņa par to, ka kredītreitingu aģentūra “Moody's” ir pēdējā no lielajām aģentūrām, kas samazinājusi it kā nesatricināmo ASV kredītreitingu. Pagaidām vēl varam dzīvot bez pārāk lielas trauksmes sajūtas, taču šobrīd nevar apgalvot, ka tas turpināsies ilgi.