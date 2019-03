Gandrīz trešdaļa britu miljardieru pārcēlušies uz nodokļu patvēruma valstīm

"Mums jāaptur izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, lai turīgākie maksātu savu godīgo daļu," reaģējot uz "The Times" publicēto informāciju, tviterī raksta Leiboristu partijas pārstāve Mārgareta Hodža.

"The Times" raksta, ka 28 no 93 britu miljardieriem pārcēlušies uz nodokļu patvēruma valstīm vai veic procesu, lai to izdarītu. Šo infomāciju publiski pieejamajos avotos atraduši "The Times" žurnālisti.