"Vingruma" Inga: uznāca lielum lielā kāre pēc gaļas un saldumiem

FOTO: No personīgā arhīva

Līdzīgi kā trešo nedēļu, tā arī ceturto nedēļu Vingruma klubā iesāku otrdien – gāju uz tauku dedzināšanas nodarbību. Tikai šoreiz nodarbība bija pavisam savādāka, bez vilšanās sevī, jo esmu nedaudz iemācījusies sevi arī pasaudzēt, kad nevaru ko paveikt, līdz ar to šo nodarbību izbaudīju, jo nepalika slikti, un par to man bija liels prieks. Beidzot arī es kaut ko varu izdarīt. Labi - soļi treniņā varbūt bija dažbrīd sarežģīti, un no malas tas noteikti izskatījās smieklīgi, jo nespēju izdarīt pareizi, bet tāpat es darīju, lai arī šķībi greizi nepareizi, bet darīju.