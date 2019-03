"Vingruma" Ieva: no tā, kam ir ko ņemt, krīt vairāk. Loģiski!

Ceturtā nedēļa, latvieši saka: trīs lietas labas lietas, ceturtā no sirds. Nu tad šo nedēļu no sirds pavadīju. Protams, pirmdiena jāsāk ar darbu klubā, jo citādi nemaz nevar. Gatavojos treniņam otrdienā, un tad pēkšņi darbs un dzīve dod savas ievirzes, respektīvi, otrdien darbs līdz 18.00, un tas nozīmē, ka treniņš 17.45 nokavēts. Piedošanu varu lūgt trenerei, bet pati nosvīstu no domas, ka šis ir tas vecais munsturs, kuru gribēju mainīt, lauzt. Tev taču jāstrādā, nav laika sportam...